İkinci yüzyılda seviye atlayacak kentler arasındayız
Tarihiyle, kültürüyle, üretim altyapısı genetik kodlarına işlemiş ticaret anlayışıyla nasıl ki bugüne kadar ülkemizin lokomotif kentlerinden olduysak gönülden inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da çok daha başarılı bir şekilde, seviye atlayarak ülkemizin gelişiminde önemli bir rol oynayacağız.
Tuncay Yıldırım / Gaziantep Ticaret Odası Başkanı
Gaziantep Türkiye’mizin ikinci yüzyılına da damga vuracak yegâne şehirlerden biridir. Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, üretim altyapısı genetik kodlarına işlemiş ticaret anlayışıyla nasıl ki bugüne kadar ülkemizin lokomotif kentlerinden olduysak gönülden inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da çok daha başarılı bir şekilde, seviye atlayarak ülkemizin gelişiminde, yükselişinde önemli bir rol oynayacağız. Türkiye’nin ikinci yüzyılında da bu özelliğimizin üzerine koyarak adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz.
Bu şehir için, bu güzel ülke için daha vizyoner, daha güçlü, ulusal ve uluslararası düzeyde daha etkin ve etkili bir ikinci yüzyıl inşa ederken tek kılavuzumuz da pozitif bilimler olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi yapmamız gerekenleri ancak bilimle, fenle başarabiliriz.
Gaziantep'i küresel bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz
Tüm bunlar çerçevesinde ikinci yüzyılda nihai hedefimizi Gaziantep’i küresel bir şehir yapmak olarak koyuyoruz. Evet, şu an bölgenin ihracat ve üretim merkeziyiz. Bu gücü sürdürmek, artırarak sürdürmek, yatırımcılar ve işgücü tarafından tercih edilen bir şehir olmak, finans merkezi olmak en nihayetinde İstanbul, Londra, New York gibi büyük dünya şehirleri kadar küresel bir etkiye sahip Gaziantep hayali kuruyoruz. Gaziantep’in dünya çapında ticaret, finans, kültür ve uluslararası faaliyetlerde büyük bir etkiye sahip olabilme potansiyeli olduğuna yürekten inanıyorum.