İkinci yüzyılda seviye atlayacak kentler arasındayız

Tuncay Yıldırım / Gaziantep Ticaret Odası Başkanı

Gaziantep Türkiye’mizin ikinci yüzyılına da dam­ga vuracak yegâne şehir­lerden biridir. Tarihiyle, kültü­rüyle, gastronomisiyle, üretim altyapısı genetik kodlarına işle­miş ticaret anlayışıyla nasıl ki bugüne kadar ülkemizin loko­motif kentlerinden olduysak gö­nülden inanıyorum ki önümüz­deki yıllarda da çok daha başa­rılı bir şekilde, seviye atlayarak ülkemizin gelişiminde, yükse­lişinde önemli bir rol oynaya­cağız. Türkiye’nin ikinci yüzyı­lında da bu özelliğimizin üzeri­ne koyarak adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz.

Bu şehir için, bu güzel ülke için daha vizyoner, daha güçlü, ulu­sal ve uluslararası düzeyde da­ha etkin ve etkili bir ikinci yüzyıl inşa ederken tek kılavuzumuz da pozitif bilimler olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru­cusu büyük önder Gazi Musta­fa Kemal Atatürk’ün dediği gibi yapmamız gerekenleri ancak bi­limle, fenle başarabiliriz.

Gaziantep'i küresel bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz

Tüm bunlar çerçevesinde ikinci yüzyılda nihai hedefimi­zi Gaziantep’i küresel bir şehir yapmak olarak koyuyoruz. Evet, şu an bölgenin ihracat ve üretim merkeziyiz. Bu gücü sürdürmek, artırarak sürdürmek, yatırımcı­lar ve işgücü tarafından tercih edilen bir şehir olmak, finans merkezi olmak en nihayetinde İstanbul, Londra, New York gibi büyük dünya şehirleri kadar kü­resel bir etkiye sahip Gaziantep hayali kuruyoruz. Gaziantep’in dünya çapında ticaret, finans, kültür ve uluslararası faaliyet­lerde büyük bir etkiye sahip ola­bilme potansiyeli olduğuna yü­rekten inanıyorum.