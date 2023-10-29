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İkinci yüzyılda seviye atlayacak kentler arasındayız

Tarihiyle, kültürüyle, üretim altyapısı genetik kodlarına işlemiş ticaret anlayışıyla nasıl ki bugüne kadar ülkemizin lokomotif kentlerinden olduysak gönülden inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da çok daha başarılı bir şekilde, seviye atlayarak ülkemizin gelişiminde önemli bir rol oynayacağız.

Haber Merkezi
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Tuncay Yıldırım / Gaziantep Ticaret Odası Başkanı

Gaziantep Türkiye’mizin ikinci yüzyılına da dam­ga vuracak yegâne şehir­lerden biridir. Tarihiyle, kültü­rüyle, gastronomisiyle, üretim altyapısı genetik kodlarına işle­miş ticaret anlayışıyla nasıl ki bugüne kadar ülkemizin loko­motif kentlerinden olduysak gö­nülden inanıyorum ki önümüz­deki yıllarda da çok daha başa­rılı bir şekilde, seviye atlayarak ülkemizin gelişiminde, yükse­lişinde önemli bir rol oynaya­cağız. Türkiye’nin ikinci yüzyı­lında da bu özelliğimizin üzeri­ne koyarak adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz.

Bu şehir için, bu güzel ülke için daha vizyoner, daha güçlü, ulu­sal ve uluslararası düzeyde da­ha etkin ve etkili bir ikinci yüzyıl inşa ederken tek kılavuzumuz da pozitif bilimler olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru­cusu büyük önder Gazi Musta­fa Kemal Atatürk’ün dediği gibi yapmamız gerekenleri ancak bi­limle, fenle başarabiliriz.

Gaziantep'i küresel bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz

Tüm bunlar çerçevesinde ikinci yüzyılda nihai hedefimi­zi Gaziantep’i küresel bir şehir yapmak olarak koyuyoruz. Evet, şu an bölgenin ihracat ve üretim merkeziyiz. Bu gücü sürdürmek, artırarak sürdürmek, yatırımcı­lar ve işgücü tarafından tercih edilen bir şehir olmak, finans merkezi olmak en nihayetinde İstanbul, Londra, New York gibi büyük dünya şehirleri kadar kü­resel bir etkiye sahip Gaziantep hayali kuruyoruz. Gaziantep’in dünya çapında ticaret, finans, kültür ve uluslararası faaliyet­lerde büyük bir etkiye sahip ola­bilme potansiyeli olduğuna yü­rekten inanıyorum. 