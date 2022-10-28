İkitelli Esenler Sanayi Sitesinde patlama: 1 ölü, 4 yaralı
İkitelli Esenler Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir şekilde oksijen tüpü patladı.
Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.