İkitelli OSB’de kimya deposunda büyük yangın

Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

Patlama seslerinin de duyulduğu yangının deponun çevresindeki kurbanlık satış alanı, benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı.

Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Polis ekipleri de patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.