İkizdere için soru önergesi

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İskencedere Vadisi'ne yapılmaya çalışılan ve bölge halkının tepkisine neden olan taş ocağı ile ilgili verdiği önergede, "Bölgede yapılmaya çalışılan taş ocağı ile ormanlık alanlar, su kaynakları ve canlı yaşamı yok edilmeye çalışılıyor. Bu girişimlere karşılık bölge halkı, taş ocağı girişiminin durdurulması ve bölgenin korunmasına yönelik eylemlerini sürdürmektedirler. Bu eylemler esnasında bölge halkına sert müdahalede bulunulmuş ve iş makinalarının tahribata devam etmesi sağlanmıştır." dedi.

Karaduman'ın soruları şöyle:

"İkizdere Vadisi’nde yapılmak istenen taş ocağı için Bakanlığınızın bilgisi ve onayı alınmış mıdır? Bu bölgeye taş ocağının zarar vereceğine dair bir bildirimde bulundunuz mu? Konu ile ilgili nasıl bir süreç yürütmektesiniz? Bölge halkının tepkisi ortadayken ve bölgede yapılacak tahribat öngörülebilirken bu çalışmada ısrar edilmesinin sebebi nedir? Doğal yaşam alanı olan İkizdere Vadisi’ni yok etmeye yönelik olan bu girişim durdurulacak mıdır?"