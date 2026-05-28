İklim alarmı büyüyor: Önümüzdeki 5 yıl rekor sıcak geçebilir

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), önümüzdeki 5 yıllık dönemde küresel ortalama sıcaklıkların rekor seviyelerde ya da rekor seviyelere yakın seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

WMO tarafından yayımlanan ve İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) hazırladığı tahminleri içeren raporda, özellikle Arktik bölgesindeki sıcaklık artışlarının küresel ortalamanın üzerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

Raporda, "Küresel ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 5 yıl içinde rekor seviyelerde veya rekor seviyelere yakın seyretmesi ve Arktik sıcaklık anomalilerinin küresel ortalamanın üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

1,5 derece eşiği yeniden gündemde

Raporda, 2026-2030 döneminde küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklıkların, sanayi öncesi dönem olarak kabul edilen 1850-1900 ortalamasının 1,5 derece üzerine geçici olarak çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Bu seviyenin 2024 yılında da geçici olarak aşıldığına dikkat çekilen raporda, önümüzdeki 5 yılın ortalama sıcaklıklarının da 1,5 derece eşiğinin üzerine çıkma olasılığının yüzde 75 olduğu kaydedildi.

Öte yandan gelecek 5 yılda herhangi bir yılın küresel sıcaklık ortalamasının sanayi öncesi seviyelerin 2 derece üzerine çıkma ihtimalinin ise yüzde 1'den düşük olduğu ifade edildi.

El Nino etkisi sıcaklıkları artırabilir

Raporda, Orta Tropikal Pasifik bölgesindeki sıcaklık tahminlerinin özellikle 2027 ve 2028 yıllarında El Nino koşullarına işaret ettiği belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen baş yazar Dr. Leon Hermanson, 2026 yılının sonlarına doğru yeni bir El Nino hava olayının görülebileceğini belirtti.

Hermanson, "(El Nino etkisi) Bu da bir sonraki yıl olan 2027'nin, bir sonraki rekor kıran yıl olma olasılığını artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Avrupa için yağış uyarısı

Raporda ayrıca Güneydoğu Avrupa'daki iklim koşullarına da dikkat çekildi.

2009 yılından sonra uzun süre yüksek yağış alan bölgenin son yıllarda olağan dışı kurak dönemler yaşadığı belirtilirken, 2026-2030 döneminde yeniden normalin üzerinde yağış görülebileceği tahminine yer verildi.

Ancak WMO, söz konusu bölgeye ilişkin yağış tahminlerinde doğruluk oranının düşük olduğunun altını çizdi.