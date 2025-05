İklim değişikliği 4 milyar kişiyi fazladan 30 gün sıcakta bıraktı

Takip Et

İnsan kaynaklı iklim değişikliği, dünya genelinde milyarlarca insanın yaşamını doğrudan etkiliyor. Son analizlere göre, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı olan 4 milyar kişi, geçtiğimiz bir yıl içinde olağan değerlerin üzerinde seyreden aşırı sıcaklara ortalama 30 gün daha fazla maruz kaldı.

Sıcak hava dalgaları hem daha uzun hem de daha sık

World Weather Attribution (WWA), Climate Central ve Kızılhaç İklim Merkezi’nin, 2 Haziran Sıcaklıkla Mücadele Günü öncesi yayımladığı rapora göre, fosil yakıt kullanımı sıcak hava dalgalarının hem daha uzun hem de daha sık yaşanmasına neden oluyor. Ancak bu ciddi risk, birçok ülkede hâlâ yeterince gündeme alınmıyor.

Analiz, 1 Mayıs 2024 - 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında dünya genelinde milyonlarca insanın, yaşadıkları bölgelerde son yıllarda kaydedilen sıcaklıkların yüzde 90’ından daha yüksek seviyeleri gördüğünü ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre bu durum, iklim değişikliği olmasaydı yaşanmazdı.

Aşırı sıcak günlerin sayısı en az iki katına çıktı

Ayrıca çalışmada, 195 ülke ve bölgede aşırı sıcak günlerin sayısının en az iki katına çıktığı belirtildi. Son bir yılda kaydedilen 67 büyük sıcak hava dalgasının tamamının, küresel ısınma nedeniyle daha olası hale geldiği tespit edildi.

WWA Eş Kurucusu ve Londra Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü’nden Friederike Otto, elde edilen verilerin açık bir uyarı olduğunu vurguladı. Otto, "Her yakılan petrol varili, her salınan karbondioksit tonu ve her artan dereceyle sıcak hava dalgaları daha fazla insanı etkileyecek. Ancak iyi haber şu ki, sıcak hava dalgalarının kötüleşmesini nasıl durduracağımızı biliyoruz. Enerji sistemlerimizi daha verimli ve fosil yakıt yerine yenilenebilir kaynaklara dayalı hale getirmeli, daha eşit ve dayanıklı toplumlar inşa etmeliyiz" dedi.