İklim değişikliği arıları etkiledi: Rekolte düştü

Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği günümüzde ekstrem meteorolojik olaylar yaşanmasına sebep oluyor. Aşırı sıcaklar ve yağışlar, toz taşınımı, ani yağışlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı gibi birçok meteorolojik olay, en çokta arı ve arıcıları etkiledi. Tunceli'de 993 aktif arıcı 85 bin kovanda yılda yaklaşık bin 600 ton bal rekoltesi elde ederken, bu yıl 900 tona geriledi.

Yüksek sıcaklık ve aşırı yağış rekolteyi düşürdü

Tunceli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Doğan, "Tunceli'de 993 işletmeyle arıcılık yapılmakta, toplam kovan sayısı da yaklaşık 85 bin civarındadır. İlimizde tarımsal faaliyetler bakımından arıcılık, en önemli sektör halindedir. Bu üretimimiz karşılığında bu yıl yaklaşık 900 ton civarında bal ürettik. Rekoltenin düşük olduğu yıllardayız. Normalde bin veya bin 600 ton civarında ürün bekliyorduk.Mevsimler arasındaki geçişlerin artık belirgin olmayışı ya da yaz ortasında kar yağması olayları var. Mesela bu yıl temmuz ayında kar yağdı. Yüksek sıcaklık, aşırı yağış, arı ırklarının insan eliyle değiştirilmesi, doğadaki o uyumun yitirilmesi rekolteyi düşüren durumlardır" dedi.

Arıcıların yüzde 70'i ‘hobi arıcısı'

Kentte faaliyet gösteren arıcıların büyük bir kısmının hobi amaçlı üretim yaptığını belirten Başkan Doğan, "Tunceli'de arıcıların yüzde 70'inin ‘hobi arıcısı' olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Buna dair Tarım İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bir proje var. Burada 50 ile 150 kovan arasındaki arıcılarımıza kovan desteği vererek işletmelerini büyütmeleri noktasında destek oluyoruz" dedi.

Arıcıların üretim faaliyetini sürdürürken, sahada birçok sorunla karşılaştığını belirten Doğan, "Vahşi hayvanlarla olan güvenlik sorunu, yayla yolları, hala köylerde arıcıların kabul edilmeyişi, insanların köylerinde arı istememesi önemli birer sorun. Bu insanlar popülasyonun yüzde 80'ini arının sağladığının farkında değiller.Şehrimizdeki rakımsal gösterge çok değişken. Mesela Tunceli 900 rakımla başlarken Munzur Dağları 3 bin 600 rakıma kadar çıkabiliyor ve arıcının daha geniş bir alana yayılabilmesi için birtakım imkanlardan faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.