İklim Değişikliği Başkanlığı 16 uzman yardımcısı alacak! İşte kriterler ve başvuru tarihi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapmak üzere 16 iklim değişikliği uzman yardımcısı alımı yapacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımlar sözlü sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek. Kadrolar, 10'u çevre mühendisliği, 2'si iktisat, işletme veya siyasal bilgiler, 2'si bilgisayar mühendisliği ve 2'si endüstri veya kimya mühendisliği mezunları arasından karşılanacak.

Başvurular elektronik ortamda

Adaylar, başvurularını 20 Kasım-4 Aralık 2025 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.

Başvuru şartlarına göre, adayların KPSS (P3) puan türünden en az 70, ayrıca YDS veya eşdeğer bir sınavdan en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Bununla birlikte, başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranıyor.

Sözlü sınav Ankara'da yapılacak

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, her alan için kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sınav, Ankara'da yapılacak ve katılmaya hak kazanan adayların listesi İklim Değişikliği Başkanlığının (https://iklim.gov.tr) internet sitesi ile Kariyer Kapısı platformunda yayımlanacak.

Değerlendirme kriterleri ne?

Sözlü sınavda adayların bilgi düzeyi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, özgüveni, ikna kabiliyeti ve genel kültür konularındaki yeterlilikleri değerlendirilecek. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre belirlenecek, puan eşitliği durumunda ise KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilecek. Sonuçlar, Başkanlığın resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı platformu üzerinden duyurulacak.