İKM sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alım ilanına yüz binler başvuru yaptı. Sırada başvuru sonuçları var. Hemen ardından ise sözlü sınavlar gerçekleşecek. Adayların heyecanı gitgide katlanırken sonuç tarihi araması yoğun şekilde yapılıyor.

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuç tarihi için resmi kaynaklardan bilgi geçilmedi. Ekim ayı bitmeden bakanlıktan bir açıklama yapılması bekleniyor.

Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri cte.adalet.gov.tr adresinden duyurulacak.

Sözlü sınav konuları

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.