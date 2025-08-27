İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı için yoğun bir ilgi vardı. Adaylar 15 Ağustos'a kadar başvurularını tamamladı. Bugün itibarıyla başvuruların üzerinden 12 gün geçerken "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman" sorusu gündem olmuş durumda...

Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla Adalet Bakanlığı CTE 3500 personel alımı sonuçları açıklanmadı. Bakanlık tarihlere dair bilgi paylaşmadı. Daha önce yapılan duyuruda "Alınacak personel sayısı ve ünvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Destek Personeli (hizmetli) için cte.adalet.gov.tr adresi duyurular kısmında ve diğer ünvanlar için Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecek" ifadelerine yer verilmişti.

Sözlü sınav konuları

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık ünvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.