İKMİB’in yeni başkanı Adil Pelister oldu

16 Nisan 2018

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde (İKMİB) seçimler sonuçlandı. 1273 delegenin katıldığı seçimlerde geçerli sayılan toplam 1154 oyun 613’ünü alan BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister İKMİB’in yeni başkanı oldu.

BETA Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ açıklamasında görüşlerine yer verilen Pelister, kimya sektörünün güçlü isimlerinden oluşan yönetim kuruluyla birlikte Türk kimya sektörünü dünya arenasında en üst seviyeye yükseltmek için çalışacaklarını belirtti.

Kimya sektörünün ihracattaki tüm sorunlarını yeniden ele alacaklarını, kalıcı çözümlerle ihracatçıların önündeki zorlukları tek tek ortadan kaldıracaklarını dile getiren Pelister, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu yenilikçi projelerimizle birliğimizi yarınlara taşıyacağız. Tüm alt sektörlerimizle tek vücut olarak kimya sektörünün değerine değer katacak yeni bir dönemi başlatacağız. Geçmişten aldığımız güçle ihracatçımızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Adil, şeffaf ve en önemlisi aktif bir yönetim olacağız. Herkese kulak veren, fikirlerin yarıştığı ve ortak akıl sonucunda yine tek ses olacağımız bir yönetim anlayışıyla sektörümüzde sıçrama yapacak marka projelerimizi hayata geçireceğiz. Seçime katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyor ve oy versin ya da vermesin herkesin yönetimi olacağımızın sözünü veriyoruz."

Kaynak: AA