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İkna edilen PKK'lı 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün teslim olan teröristlerin 2014-2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır anneleri arasında yer aldığı belirtildi.

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