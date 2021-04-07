İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM düzenlenen grup toplantısında konuştu.

104 emekli amiralin Montrö bildirisini değerlendiren Akşener, "Son dönemde bir modadır aldı başına gidiyor, 'gece vakti ortalığı karıştırma modası.' İstifa eden bakan mı dersiniz, görevden alınan bürokrat mı, feshedilen anlaşmalar mı... Gece uykusu kaçan 'Ne yapsam da ortalığı karıştırsam' diye iş başına geçiyor." dedi.

Akşener, "Bu modanın son örneği olarak cumartesi gece yarısı 104 emekli amiral bir bildiri paylaştılar. Ülkeye dair endişeleri, kaygıları olanlar, bireysel olarak her platformda veya bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler. Ancak bunu gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da karşılarında önce bizi bulur." diyerek şunları söyledi:

"İktidar darbe edebiyatıyla 4 gün daha milletin dertlerini konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri partisinin grubunda konuşmakta zorlanan küçük ortağa yeni bir malzeme çıktı. 'Biz söz de karar da milletindir' diyenleriz. Vesayetin üniformalısına da, cübbelisine de, lacivert takımlısına da karşı durduk. Durmaya devam edeceğiz."

Çin'in Ankara Büyükelçiliğine tepki

Akşener, Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ilgili ise, "Bu tehditler bize sökmez. Biz, bu mücadeleyi bugün Türkiye'de bu kürsüden veririz. Yarın, gün gelip de iktidar olduğumuzda uluslararası toplumu karşınıza diker, öyle mücadele veririz. Ama bu mücadeleden asla vazgeçmeyiz. Ve o pis elinizi, Uygur'un sinesinden çekene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu böyle bilesiniz." ifadelerini kullandı.