İktidar ve muhalefetin ittifak arayışı hızlandı

2021 yılında iktidar ve muhalefet bloğunda ittifakları genişletme arayışları hız kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılın ilk günlerinde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’e gerçekleştirdiği ziyaret Cumhur ittifakını büyütme arayışında önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

İttifakların şekillenmesinde son aşamada cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve nasıl belirleneceği önemli olmakla birlikte, 2021 yılında mevcut ittifakların güçlendirilerek sürdürülmesi, ittifakların genişletilmesi ve yeni ittifak arayışları siyasetin öncelikli gündemi olacak. Yeni yılın ilk günlerinden MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret eden Erdoğan, görüşmeyi “Cumhur İttifakı’nın yarınlara devamı için birlik beraberliğimizi teyit ediyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

İki ayaklı reform hedefi

AK Parti, 2021 yılında pandeminin ekonomide yarattığı hasarı gidererek, hukuk ve ekonomi olmak üzere iki ayaklı reformları hayata geçirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli’ye gerçekleştirdiği ziyaret, Cumhur İttifakının 2021 yılının yol haritasının belirlenmesi açısından önem taşıyor. AK Parti, MHP’nin de vereceği destekle sadece reformları değil, seçim sisteminde de değişikliğe gitmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği yüzde 50 artı 1 ittifakları zorunlu hale getirirken seçim yasasında da değişiklik yapılması için çalışma yapılıyor. Yüzde 10 barajının düşürülmesi, ittifaklarla seçime girecek partiler için yüzde 10 barajının korunması, tek başına seçime girecek partiler için barajın düşürülmesi gibi seçenekler masada bulunuyor.

Cumhur İttifakı genişler mi?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Beştepe’de kabul eden, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Milli Görüşü temsil eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyi hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak görüşmesi olarak değerlendirdi. Erdoğan, “Seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek” dedi.

Parlamenter sistem öncelik

İYİ Parti’nin AK Parti ile işbirliği yapacağı şeklinde bir beklenti zaman zaman kulislere yansıdı. Ancak İYİ Parti’den bugüne kadar böyle bir planları ve eğilimlerinin olmadığı şeklinde net açıklamalar geldi. İYİ Parti hedefini Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürmek, parlamentoyu güçlü ve bağımsız hale getirmek olarak açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, millet İttifakını milletin sorunları ve talepleri çerçevesinde yapılmış bir ‘ iş birliği” olarak tanımladı. Millet İttifak’ının ana omurgasını oluşturan CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ‘parlamenter sisteme dönüş’ konusunda ortak iradesi devam ediyor. Son olarak Demokrat Parti’nin (DP) Millet İttifakından ayrılacağı şeklindeki iddialar ise DP Genel Başkan Gültekin Uysal tarafından yalanlandı.

Üçüncü bir ittifak gündemde!

Muhalefet bloğunda İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi’nin içinde yer alacağı üçüncü bir ittifakın kurulması da ihtimal dahilinde görülüyor. Bu ittifakın SP ve DP ile genişleyebileceği de ifade ediliyor. CHP ve HDP’nin içinde olmayacağı üçüncü bir ittifakta DSP, Mustafa Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi ile Muharrem İnce’nin kuracağı partinin de olabileceği ifade ediliyor. Muhalefet bloğunun başını çeken CHP’nin ise DEVA Partisi ile Gelecek Partisinin katılımıyla millet ittifakını genişletmek istediği belirtiliyor. CHP’nin önümüzdeki dönemde HDP ile açıktan ittifak yapıp yapmayacağının ise ittifakların şekillenmesinde en önemli belirleyici olacağı dile getiriliyor.

CHP ve İYİ Parti’den “kararlı yürüyüş” mesajı

İttifaklarda görüşme trafiği hızlanırken. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve İYİ Parti GİK Üyesi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz’un Millet İttifakına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, “Millet İttifakı üyesi partilerimizin ilkeli ve kararlı yol yürüyüşü büyük emek ve mücadeleyle devam etmektedir” ifadesi kullanıldı. CHP ve İYİ Parti'nin önceliğinin Türkiye olduğu belirtilen açıklamada, "Bu temelde kurulmuş olan ittifakımız, ülkemizin geleceğinin şekillenmesi noktasında da yan yana durmaktadır. Millet İttifakı, demokratik hukuk devletine olan bağlılık, evrensel insan hakları ilkelerine saygı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin değerlerini koruyup kollama inancıyla bugünlere gelmiştir. Kurulan bu birliktelik ve yürüdüğümüz meşakkatli yol, demokrasi dersleriyle doludur” değerlendirmesi yapıldı.