İktisatçı Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe’de Jose Mourinho döneminin sona ermesini değerlendirdi. Eğilmez, daha önce 8 Kasım 2024’te kaleme aldığı “Fenerbahçe, Türkiye’nin Özetidir” başlıklı yazısına atıfta bulunarak Mourinho tercihini baştan beri yanlış bulduğunu söyledi.

Eğilmez, o yazısında Mourinho’nun emeklilik havasında İstanbul’a geldiğini, takımın oyun bütünlüğü sergileyemediğini ve kopuk parlamalar dışında iyi futbol ortaya koymadığını ifade etmişti.

Paylaşımında yazısından bir kesit yayımlayan Eğilmez "Mourinho gitti. Belliydi böyle olacağı" dediği paylaşımında yazısına atıfta bulundu.

Mourinho gitti. Belliydi böyle olacağı.

Fenerbahçe, Türkiye'nin Özetidir başlıklı 8 Kasım 2024 tarihli yazımda şöyle yazmışım: "Aslına bakarsanız bu yıla başlarken yapılan en büyük hata İsmail Kartal’ı yollayıp yerine artık emeklilik bekleyen ve muhtemelen 'Fenerbahçe’ye git… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) August 29, 2025

"Fenerbahçe, Türkiye'nin Özetidir başlıklı 8 Kasım 2024 tarihli yazımda şöyle yazmışım" diyen Eğilmez yazısının o kesitini paylaştı:

"Aslına bakarsanız bu yıla başlarken yapılan en büyük hata İsmail Kartal’ı yollayıp yerine artık emeklilik bekleyen ve muhtemelen 'Fenerbahçe’ye git oradan harika bir tazminat alır emekliliğinin keyfini sürersin' diyenleri dinleyerek buraya gelmeye niyetlenen Mourinho’yu getirmekti. Bunu söyleyince tabii bir grup 'Mourinho gibi bir başarı abidesini eleştirmek senin ne haddine' diyecek biliyorum. Kusura bakmayın ama ben oynanan oyuna bakarım. Mourinho geldiğinden beri ben Fenerbahçe’nin bir maç boyunca iyi futbol oynadığını hiç görmedim. Kopuk kopuk parlamalar olsa da takım, maçın tamamını son derecede kötü oynuyor."

"Fenerbahçe, Mourinho'yu getirmek yerine İsmail Kartal ile devam etse bugün çok daha iyi bir durumda olurdu. Haydi o olmadı. Geçen sezon bittiğinde Mourinho'yu yollayıp Kartal'ı getirseydi yine farklı bir yerde olurdu" diyen Eğilmez, "Bunları açık mektuplarla, yazılarla yazdık ama dinletemedik" ifadelerine yer verdi.

Eğilmez, futbol ile ekonomiyi de benzeterek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye nasıl faizi indirip enflasyonu ve kuru azdırdıktan sonra KKM'yi getirip bir de oradan zarar gördüyse Fenerbahçe de benzer şeyleri yaptı. İsmail Kartal'a oyuncu takviyesi sağlayacak yerde Mourinho'yu getirdi. Oyuncu takviyesini ona sağladı ama işe yaramadı. Onun için Fenerbahçe, Türkiye'nin özetidir."