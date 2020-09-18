İKV: AP'nin yaptırım tavsiyesi kararını üzüntüyle takip ediyoruz

18 Eylül 2020

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı olan Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen tavsiye kararına ilişkin olarak, "Yunanistan ve GKRY'nin maksimalist deniz yetki alanı iddialarına koşulsuz destek veren yaklaşımın sürdüğünü üzüntüyle not ediyoruz." dedi.

İKV'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, AP Genel Kurulu'nun, 24-25 Eylül 2020'de Doğu Akdeniz özel gündemiyle toplanacak olan AB Liderler Zirvesi öncesinde, bu konuda Yunanistan ve GKRY'nin tezlerini destekleyen bir karara imza attığını belirtti.

Zeytinoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"AP Genel Kurulu'nda kabul edilen tavsiye kararında, Yunanistan ve GKRY’nin maksimalist deniz yetki alanı iddialarına koşulsuz destek veren yaklaşımın sürdüğünü üzüntüyle not ediyoruz. Türkiye’nin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığında yürüttüğü faaliyetler yasa dışı olarak nitelendirilerek, GKRY ve Yunanistan’ın sözde egemenlik haklarının çiğnendiği iddiasıyla kınanıyor. Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj çalışmalarını sonlandırma ve üye devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterme çağrısında bulunuluyor. AB Konseyi, ilerleme kaydedilmemesi durumunda, Türkiye’ye yönelik sektörel ve hedef odaklı ek yaptırımlar hazırlamaya davet ediliyor. Kararda, Türkiye’nin Suriye ve Libya bağlamındaki dış politikasına yönelik son derece taraflı ve kabul edilemez değerlendirmelerin de yer aldığı görülüyor."

Kararda ayrıca, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumundan derin endişe duyulduğunun belirtildiğini hatırlatan Zeytinoğlu, "Bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesi için yol haritası niteliğinde olan 23’üncü ve 24’üncü müzakere fasıllarının GKRY’nin siyasi blokajı nedeniyle açılamadığı gerçeği es geçiliyor. Uyuşmazlıkların sürdürülebilir şekilde çözüme kavuşturulmasının diyalog, diplomasi, iyi niyet çerçevesinde müzakere ve uluslararası hukuktan geçtiğinin vurgulanması; Yüksek Temsilci Borrell, AB Dönem Başkanı Almanya ile NATO’nun çabalarının desteklendiğinin belirtilmesi; Komisyon’a ve üye devletlere, Türkiye ile kapsamlı bir diyalog süreci yürütme ve Akdeniz’de geniş bir stratejik güvenlik mimarisi ve enerji iş birliği tesis etme çağrısında bulunulması olumlu noktalar olsa da, benimsenen taraflı tutum maalesef bunlara gölge düşürüyor." değerlendirmelerinde bulundu.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, Avrupa halklarının doğrudan seçimle iş başına gelen temsilcilerinden oluşan AP'nin kabul ettiği söz konusu kararda verilen taraflı ve hakkaniyetten uzak siyasi mesajların, Türkiye ile AB'yi birbirine yakınlaştırmaya ve bölgede tansiyonu düşürmeye hizmet etmediğini belirtti. Zeytinoğlu, "Aksine bu kararlar, kurumun Türkiye nezdindeki itibarına zarar veriyor. Önümüzdeki hafta toplanacak olan zirve öncesinde, bölgede gerilimin düşürülmesi ve kararda da üzerinde durulduğu şekilde meselenin diyalog ve diplomasi temelinde çözülebilmesi için AP’yi daha sağduyulu ve yapıcı bir tutum benimsemeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA