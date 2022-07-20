İl içi atama sonuçları açıklandı! İl içi tayin sonuçları sonrasında sıra ilişik kesme sürecine geldi

Öğretmenlerin beklediği il içi tayin dönemi için başvuru işlemleri 4 Temmuz'da başlarken, 8 Temmuz'da sona erdi. Bu süreçte tayin başvurusu yapan öğretmenlerin merakla beklediği il içi tayin sonuçları konusunda beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İl içi atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanırken, şimdi süreç ilişik kesme işlemlerine geldi.

İl içi tayin sonuçları "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden öğretmenlere duyuruldu. İl içi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler için ilişik kesme süreci başladı. Öğretmenler ilişik kesmelerini 20 Temmuz'da tamamlayacak.

İl içi yer değiştirmeler öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik veriliyor; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirleniyor.