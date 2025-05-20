İl içi tayin sonuçları açıklandı! MEB öğretmenlerin il içi atama sonuçlarını gece yarısı erişime açtı

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme başvuruları 16 Mayıs'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre sonuçlar dün ilan edilecekti. Sabah saatlerinden itibaren öğretmenler sonuç için Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesini ve http://mebbis.meb.gov.tr/ sitesini kontrol etti.

Beklenen duyuru gece yarısı saat 00.13'te geldi. MEB'e bağlı Personel Genel Müdürlüğünün sayfasından 2025 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

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Sıra kayıtlarına ilişkin bilgiler atama kararnamelerinin gönderilmesinin ardından MEBBİS il içi isteğe bağlı başvuru ekranında yer alacaktır.