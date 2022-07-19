İl içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları için gözler MEB'e çevrildi

Öğretmenlerin beklediği il içi tayin dönemi için başvuru işlemleri 4 Temmuz'da başlarken, 8 Temmuz'da sona erdi. Bu süreçte tayin başvurusu yapan öğretmenler bu kez il içi tayin sonuçları için beklemeye başladı. İl içi atama sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirilirken henüz Bakanlıktan konu hakkında bir açıklama gelmedi. Ancak sürecin başında il içi tayin sonuçları için tarih verilmişti. Belirlenen takvime göre il içi atama sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İl içi tayin sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise belli değil.

İl içi tayin sonuçları "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden duyurulacak. İl içi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler için ilişik kesme süreci başlayacak. Öğretmenler ilişik kesmelerini 20 Temmuz'da tamamlayacak.

İl içi yer değiştirmeler öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.