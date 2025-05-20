İl içi tayin sonuçları neden açıklanmadı? Öğretmen il içi atama sonuçları için gözler MEB'de...

Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme başvuruları 16 Mayıs'ta sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı kılavuza göre sonuçlar bugün ilan edilecekti. Sabah saatlerinden bu yana öğretmenler sonuç için Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesini ve http://mebbis.meb.gov.tr/ sitesini kontrol etti fakat sonuçlara ulaşamadı.

Sonuçlar için MEB'den duyuru beklenirken sonuçların neden açıklanmadığı araştırılıyor.

Öğretmen il içi atama sonuçları için gözler MEB'de

Gün boyu açıklanmayan il içi tayin sonuçlarının neden erişine açılmadığı hakkında Milli Eğitim Bakanlığından bir duyuru yapılmadı. Bazı il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru kısmında ise "2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Sonuçları Bakanlığımız Tarafından Açıklanacaktır" ifadesi yer aldı.

Sonuçların açıklanmama sebebinin 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme süreci ile ilgili olduğu düşünülüyor.