Bugün on binlerce öğretmen için heyecan dorukta... 12-16 Mayıs tarihleri arasında il içi atama için başvuru yapan öğretmenler sonuçlara odaklandı. MEB'in takvimine göre bugün sonuçlar ilan edilecek. Sonuç saati ile ilgili aramalar sıklaşırken "İl içi atama sonuçları saat kaçta açıklanıyor" sorusu peş peşe geliyor.

Öğretmen il içi tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen il içi tayin sonuç saatine ilişkin MEB'den bir duyuru gelmiş değil. Sonuçlar ilan edildiğinde haberimizde yer vereceğiz. Sonuçlar açıklanır açıklanamaz aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi yer değişikliği başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamalarına ilişkin esasları açıkladı. Atamalar, 20 Mayıs 2025 tarihinde güncellenmiş öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atamalar sonrasında oluşacak yeni ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yapılacak yer değişikliklerinde, hizmet puanı esas alınacak. Hizmet puanında eşitlik olması durumunda ise öncelik sırasıyla öğretmenlikte daha fazla hizmet süresi olanlara ve öğretmenliğe daha erken başlayanlara verilecek. Tüm bu kriterlerde de eşitlik devam ederse, atama bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Atama: 20 Mayıs 2025

Sıranın oluşturulması: 20 Mayıs 2025

Sıranın çalıştırılması ve atama / 1: 18 Haziran 2025

Tebligat ve ilişik kesme / 1: 27 Haziran 2025

Sıranın çalıştırılması ve atama / 2: 11 Ağustos 2025

Tebligat ve ilişik kesme / 2: 12 Ağustos 2025