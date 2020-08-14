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İl spor merkezleri 17 Ağustos'ta açılacak

Bakan Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını açıkladı.

İl spor merkezleri 17 Ağustos'ta açılacak
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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 17 Ağustos itibarıyla il spor merkezleri ve engelli il spor merkezlerinin açılacağını söyledi.

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Kaynak: AA

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