'İl tanıtım günleri' yetkisi valiliklere verildi

İçişleri Bakanlığı, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere belediyelerin "İl Tanıtım Günleri" düzenleme yetkisini elinden alarak valiliklere verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından valiliklere gönderilen yazıda, son dönemlerde valilikler ve il kültür ve turizm müdürlükleriyle irtibata geçilmeden ilin genelini ilgilendirecek il tanıtım günlerinin yapıldığı belirtilirken, bu durumun "dağınıklığa ve kaynak israfına yol açtığı" savunuldu.

Yazıda, "Çalışmaların tüm aşamalarında artık valiliklerden izin alınacak, gerekli şartları taşımayan hiçbir etkinliğe müsaade edilmeyecek" denildi.

İBB uzun süredir, il tanıtım günleri düzenliyordu. Bu çerçevede de birçok ilin tanıtım günlerine ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın bilgilendirme toplantısında, İBB'de çalışan personelle ilgili iddialar üzerine özel teftiş başlatıldığını hatırlattı.

Çataklı şunları söyledi:

"Rapor henüz tamamlanmadı. Kimleri görevlendirdik onları paylaşayım. 5 mülkiye müfettişi, 1 Hazine ve Maliye, 1 MASAK uzmanı, 1 ticaret müfettişi 8 kişilik bir heyet var. Teftiş Kurulu'nda pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var. Bunların bilirkişi görevlendirme yetkisi var. Bir arkadaşın Ak Parti adayı olma durumu var ama 8 müfettiş var. Bir arkadaş daha önce farklı süreçlerde görev yapmış. Ayrıca anayasal hakkıdır. Teftiş Kurulu'nda da bu var. Pek çok partiden aday olup geri dönen arkadaşlar var. Hatta CHP'den de arkadaşlar var. Olayın içeriğine bakmak lazım."