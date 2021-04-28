İlaç ve hastanelere yönelik kapsamlı değişikler yapıldı

Mehmet KAYA

ANKARA – Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortası kapsamında bazı ilaçlar geri ödeme kapsamına alındı, hastanelere verilen ödemelerde değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, 3. Basamak sağlık kuruluşlarına bazı teşhis ve tedavi hizmetlerinde ödenen bedelin hesaplanmasındaki puanların yüzde 20 artırımlı olarak uygulanması yüzde 30’a yükseltildi. Düzenleme kapsamında bine yakın uygulama bulunuyor.

Wilson hastalarının, diyalize giren böbrek hastalarının, kanser hastalarının, idiyopatik artrid, romatoid artrit ve karın içi enfeksiyonunda kullanılan, bazıları 5 bin TL’nin üzerinde satış fiyatındaki ilaçlar geri ödeme kapsamına alındı. Ayrıca çeşitli panzehirlerin (antidot) GSS kapsamındaki fiyatları da artırıldı.

Eczanelerin reçeteye göre kendilerinin hazırladıkları bileşikler olan “majistral ilaçlarda” fiyatlar yüzde 20 oranında artırıldı.

Çölyak hastaları

Çölyak hastalarının kullanmak zorunda olduğu özel un ve gıda ürünleri için ödenen bedellerin yüzde 25 artırılması, ayrıca Ağustos ayında ilave yüzde 25 oranında daha artırılması kararı alındı.

Alzhaeimer ve uyku bozuklukları, epilepsi, çocuk böbrek kanseri, Parkinson, reflü ve gastro hastalıkları, Wilson hastalığı, protein intöleransı, MPS, Sly sendromu tedavilerinde kullanılan, Türkiye’de bulunmayan bazı ilaçlar da yurt dışından bedeli ödenerek getirilebilecek ilaçlar arasına alındı. Bu ilaçların bazılarının fiyatı 1400 Euro dolayında bulunuyor.

Sağlık Uygulama Tebliği ile yurt dışından getirilen çok sayıda ilacın Genel Sağlık Sigortasınca ödenecek bedellerinde indirim yapıldı.