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İlaç ve tıbbi cihazda ödemeler başlıyor

DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre; ilaç ve tıbbi cihaz tedarikçileriyle hükümet arasındaki görüşmeler tamamlanmasıyla, ödemelerin yarısı ekim ayında, diğer yarısı ise ocak 2021’de ödenecek.

İlaç ve tıbbi cihazda ödemeler başlıyor
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Mehmet KAYA

Yaklaşık 19 milyar lira tutarında biriken alacağı bulunan ilaç ve tıbbi cihaz tedarikçileriyle hükümet arasındaki görüşmeler tamamlandı.

Tedarikçiler feragat istemediklerini söyleseler de tıbbi cihazda yüzde 22-25 aralığında, ilaçta ise yüzde 6-18 arasında tutardan indirdim konusunda hükümet kanadının ısrarlı olduğu öğrenildi.

Firmalara alacaklarının yarısını Ekim ayında, diğer yarısının ise ocak 2021’de ödeneceği bildirildi.

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