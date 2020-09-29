İlaç ve tıbbi cihazda ödemeler başlıyor
DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre; ilaç ve tıbbi cihaz tedarikçileriyle hükümet arasındaki görüşmeler tamamlanmasıyla, ödemelerin yarısı ekim ayında, diğer yarısı ise ocak 2021’de ödenecek.
Mehmet KAYA
Yaklaşık 19 milyar lira tutarında biriken alacağı bulunan ilaç ve tıbbi cihaz tedarikçileriyle hükümet arasındaki görüşmeler tamamlandı.
Tedarikçiler feragat istemediklerini söyleseler de tıbbi cihazda yüzde 22-25 aralığında, ilaçta ise yüzde 6-18 arasında tutardan indirdim konusunda hükümet kanadının ısrarlı olduğu öğrenildi.
Firmalara alacaklarının yarısını Ekim ayında, diğer yarısının ise ocak 2021’de ödeneceği bildirildi.