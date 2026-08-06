İlaçlama faciası! 9 yaşındaki çocuk öldü, annesi yoğun bakımda

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Olay, Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre komşu dairede böceklere karşı yapılan ilaçlamanın ardından baba Uğur Çanlı, eve geldiğinde eşi Sevda Çanlı ile 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı baygın halde buldu.

Anne ve çocuk ilk olarak Çanakkale'deki hastaneye kaldırıldı, ardından ileri tedavi için sevk edildi. Yapılan kontrollerde her ikisinde de zehirlenme bulgularına rastlandı.

Yusuf Talha yaşamını yitirdi

Durumu ağırlaşan Yusuf Talha Çanlı, hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Annenin ise ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilaçlama firmasında görevli bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Zehirlenmenin kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.