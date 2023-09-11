İlaçlara erişimde şikayetler yüzde 113 arttı

Türkiye genelinde birçok hasta ve hasta yakını, hayati öneme sahip ilaçlara erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle mağduriyetlerini Şikayetvar üzerinden duyurmaya çalışarak çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Platforma gelen şikayetler arasında, Wilson hastalığından bipolar bozukluğa, lösemiden cilt hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların tedarik edilememesi yer aldı. Kamu kurum iskontosundaki yükseklik, ilaç fiyat kararnamesindeki sabit Euro kuru, hammaddenin dolar üzerinden satılması yaşanan tedarik sorununun nedenlerinden bazılarını oluşturuyor.

Hasta ve hasta yakınlarının eczanelerde ilaç bulamaması Şikayetvar verileri de yansıdı. Platforma, ilaç üreticisi firmaların şikayetleri geçen yıla oranla yüzde 113 artış gösterdi.

Şikayetvar’a konuyla ilgili yansıyan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

“İlacımızın olmaması yavaş yavaş ölüme terk edilmek demek”

“21 yıldır ben ve iki kardeşim Wilson hastasıyız ve ilaçlar temin edilmemeye başlandı. Ben ve benim gibi bir sürü Wilson hastası zor durumdayız. İlacımızın olmaması yavaş yavaş ölüme terk edilmek demek. Tüm Wilson hastalarına sesleniyorum susmayın şikayette bulunun sesinizi duyurun.”

“Bunca insan şimdi ne yapacak?”

“Bipolar bozukluk için üretilen ilaç piyasada yok. Bu ilaç ağrı kesici değil. Bu ilaç birçok hastayı ve hasta yakınını hayata bağlıyor. Nasıl olur da muadili olmadan hastalardan bu ilacı kesersiniz? Bunca insan şimdi ne yapacak?”

“Lösemi hastası annemin ilacını bulamıyoruz”

“Annem lösemi hastası. 2 aydır kullandığı ve faydasını gördüğü ilacı bulamıyoruz. Birçok yere baktık. Lütfen yardımcı olun.”

“Kur farkı yüzünden basit bir ilaç bile bulunamıyor”

“İlaç bulamıyoruz. Basit bir antibiyotiği bulabilmek için tam 8 tane eczane gezdim. 2 paket gerekliydi, 1 paket zor bulabildim. Kime sorsam ya ‘yok’ diyor ya da ‘en fazla 1 paket var’ diyor. Kalan 1 paketi de reçeteli olduğu için alamadım. Bu euro kuru sorunu yüzünden basit ilaçlar bile bulunamıyor. Tam bir rezalet.”

“İlaçlar, lüks tüketim ürünü değil, neden piyasada bulunmuyor?”

“Dikkat eksikliği için kullanılan ilaçlar hiçbir eczanede bulunmuyor. Bunlar ilaç, lüks tüketim ürünleri değil. Hangi eczaneye sorsam çok normalmiş gibi, ‘yok, gelmiyor’ diyorlar. Bir de çok garip bir şey istemişim gibi garip bir tavır takınıyorlar. Bütün dünyada kullanılan bu ilaçlar neden bulunamıyor?”

“İlaç bulamadığım için tedavim iptal oldu”

“Tüp bebek tedavisi görüyorum ve ihtiyaç duyduğum iğneyi bulamıyorum. Doktorlar muadillerini denedi ve başarısız oldu. Ne kadar eczane aradıysam kimsenin elinde ilaç bulunmuyor. İlaç bulamadığım için tedavim iptal oldu. Kim bu işin muhatabı? İlaç neden yok?”

“En temel hakkımız olan ilaca ulaşamıyoruz, şaka gibi”

“Cilt hastalığı olan babamın 1 yıldır düzenli kullandığı ilaç, bir türlü tedarik edilemiyor. Önemli ilaçlar bunlar. Mutlaka elinizde fazla stok bulundurmanız gerekiyor. Tedarik edemiyoruz diye bir bahane kabul edilemez. En temel hakkımız olan ilaca ulaşamıyoruz şaka gibi.”

“Hastamız var, ilaç bulmakta zorlanıyoruz”

“Huntington hastalığında kullanılan ilacı bulamıyoruz. Lütfen bu soruna bir çare bulun. Hastamız var, ilacı bulmakta zorluk çekiyoruz. Raporlar düzenleyip gönderiyoruz, ama ret geliyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.”

“Neden çözüm üretilmiyor?”

“DEHB’li çocuklarımız için çok çok önemli olan ilaç uzun zamandır depolarda dahil hiçbir yerde yok. Muadil ilaç verildiği zaman çocuğun bütün düzeni bozuluyor. İzmir, Antalya, İstanbul… Hiçbir yerde bulamıyoruz. Doktorlarımız da biliyor ilacın zor bulunduğunu ama neden çözüm üretilmiyor.”

“Düzenli kullanılması gereken ilaç, piyasada yok”

“Dikkat eksikliği için kullandığımız ilaca ulaşamıyoruz. ‘Üretim durduruldu’ diyen var ‘ülkede yok’ diyen var. Eczanelerde ve ilaç depolarında bulamıyoruz. İstanbul'daki eczanelere sordurdum. Haftalardır yok deniliyor. En son ilaç için 300 TL istendi. Düzenli kullanılması gereken bir ilaç. Neden piyasada yok? Ne zaman gelecek? Kısa sürede temin edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu duruma bir çare bulmasını istiyorum.”

“İl dışındaki eczanelerde bile ilacım yok”

“Uzun zamandır kullandığım ilacı bulamıyorum. Her üç ayda bir ilaç yazdırıyorum. Raporum olduğu halde gezdiğim tüm eczanelerde yok. İl dışındaki eczaneleri telefon ile arıyorum. Yok. Bir çözüm bulunsun. Tüp bebek tedavisi için çok önemli. Lütfen yardımcı olun.”