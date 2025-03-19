İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık gözaltına alındı
Yaptığı sokok röportajları ile dikkat çeken İlave Tv muhabiri Arif Kocabıyık, hakkında yakamala kararı çıkarıldığını belirterek ifade vermek üzere emniyete gideceğini açıkladı. Arif Kocabıyık'ın neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor.
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Sokak röportajlarıyla tanınan İlave Tv'nin sahibi Arif Kocabıyık gözaltına alındı.
Kocabıyık, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından "Az önce evime polis memuru arkadaşlar geldi hakkımda yakalama çıkmış. Emniyete gidiyorum" diyerek duyurdu.
Arif Kocabıyık'ın neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.
YouTube'daki İlave TV kanalında yaptığı sokak röportajlarıyla sık sık gündem olan Arif Kocabıyık Antalya 12. sıradan milletvekili adayı olmuştu.