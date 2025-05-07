Sosyal medya platformlarında yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocabıyık’ın Instagram’da paylaşılan bir röportajda Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanması nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı rumuzlu hesap yöneticisi A.K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır” denildi.

Ne olmuştu?

Arif Kocabıyık, sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında kendisine 'soytarı' diyen bir vatandaşa "Soytarı senin gibilere denir. Soytarı arıyorsan kendine bak. Soytarı Saray’dakine, Saray’dakini mutlu edene denir. Çakal" yanıtını vermişti. Bu ifadelerin ardından sosyal medyada gündem olan Kocabıyık hakkında hukuki süreç başlatıldı.

2023 genel seçimlerinde Antalya’da İYİ Parti’den milletvekili adayı olan Kocabıyık, o dönemde de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.