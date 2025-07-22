Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da bulunduğu araç, dün öğle saatlerinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir trafik kazasına karıştı. Edinilen bilgilere göre, Ortaylı'nın içinde yer aldığı otomobil ile başka bir araç çarpıştı.

Ortaylı ortamı sakinleştirmeye çalıştı

Kazaya ilişkin yapılan açıklamalarda, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, kaza sonrası İlber Ortaylı'nın şoförü ile diğer aracın sürücüsü arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ortaylı'nın da araçtan inerek 'ortamı sakinleştirmeye çalıştığı' ifade edildi.