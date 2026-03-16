İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye’nin tarih bilincine yaptığı katkılar, akademik üretimi ve geniş kitlelere hitap eden anlatımıyla hafızalarda yer eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Aile tarafından paylaşılan cenaze programına göre, Ortaylı için ilk tören saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenecek. Uzun yıllar akademik çalışmalar yürüttüğü, ders verdiği ve öğrenciler yetiştirdiği üniversitede yapılacak törende, Ortaylı’nın meslek yaşamı ve tarihçiliğe katkıları anılacak.

Cenaze Fatih Camii’nden kalkacak

Anma töreninin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne götürülecek. Usta tarihçi, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek. Ailesi, hazirede devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle defin alanındaki törene yalnızca sınırlı sayıda kişinin katılabileceğini duyurdu.

Fatih Camii Haziresi, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin önemli isimlerine ev sahipliği yapan tarihî bir defin alanı olarak öne çıkıyor. Ortaylı’nın hocası Prof. Dr. Halil İnalcık başta olmak üzere, tarih ve kültür dünyasından pek çok ismin kabri de burada bulunuyor.

Fatih’te bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü de cenaze töreni nedeniyle Fatih çevresinde bazı yolların saat 09.00 itibarıyla trafiğe kapatılacağını açıkladı. Yetkililer, törene katılacak vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları ve bölgedeki trafik düzenlemelerini takip etmeleri çağrısında bulundu.