Geçen hafta hastaneye kaldırılan ve entübe edilen İlber Otyalı'dan bugün acı haber geldi. Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Ortaylı'nın vefatı sonrası cenaze programı araştırılmaya başlandı. Sevenleri cenazeye katılmak isterken "İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, nerede" sorusunu yöneltiyor.

İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, nerede?

İlber Ortaylı'nın cenaze programı henüz belli olmadı. Ailesi yaptığı açıklamada "Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız" dedi.

Program netleşince haberimizde yer vereceğiz.