İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, saat kaçta? Cenaze namazı nerede kılınacak, nereye defnedilecek?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrıldı. Duayen tarihçinin vefatı büyük bir üzüntüye sebep oldu. Vatandaşlar bu büyük tarihçinin cenaze törenine katılmak isterken "İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, saat kaçta" sorusunu sıkça yöneltiyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde bir anma töreni düzenlenecek.

Anma programının ardından aynı gün ikindi namazını müteakip cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.