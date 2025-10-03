İlber Ortaylı kimdir? İlber Ortaylı nerelidir? İlber Ortaylı kaç yaşında? İlber Ortaylı ne iş yapar? İlber Ortaylı'nın kitapları ve eserleri nelerdir?

21 Mayıs 1947’de Avusturya’nın Bregenz kentinde doğan İlber Ortaylı, çocukluk yıllarını Türkiye’de geçirdi. İlköğreniminin ardından Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde eğitim gördü. Daha sonra Viyana Üniversitesi’nde ve Chicago Üniversitesi’nde tarih alanında çalışmalar yaptı.

Akademik kariyeri

1979 yılında profesör unvanını alan Ortaylı, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun kurumları, diplomasi tarihi ve şehir tarihçiliği konularında uzmanlaşmıştır. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini üstlendi.

Eserleri ve katkıları

İlber Ortaylı’nın birçok kitabı bulunmaktadır. “Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek”, “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı”, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” gibi eserleri en bilinenleri arasındadır. Ayrıca gazetelerde yazılar kaleme almakta, televizyon programlarında güncel meseleleri ve tarihi olayları yorumlamaktadır.

Popüler kültürde yeri

Bilgi birikimi ve kendine özgü üslubuyla İlber Ortaylı, hem akademik çevrelerde hem de halk arasında büyük ilgi görmektedir. Geniş kitlelere tarih sevgisi aşılayan Ortaylı, zaman zaman yaptığı esprili yorumlarla da gündeme gelmektedir.