İlber Ortaylı öldü mü, yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl?

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin kamuoyunda yer alan iddialar üzerine, kızı Tuna Ortaylı Kazıcı’dan açıklama geldi.

Kazıcı, babasının sağlık sürecine ilişkin resmi bilgilendirmenin yalnızca İlber Ortaylı’nın onaylı sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını belirterek, farklı kişi ve hesaplardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

“Yalnızca onaylı hesaplardan yapılan açıklamaları dikkate alın”

Tuna Ortaylı Kazıcı, yaptığı açıklamada, babasının avukatı ya da yakını olduğunu öne sürerek kamuoyuna bilgi veren kişilere karşı uyarıda bulundu. Kazıcı, İlber Ortaylı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamaların yalnızca ailenin kontrolündeki onaylı sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını ve bundan sonra da bu kanallardan yapılacağını ifade etti.

Kazıcı, okurların ve sevenlerinin desteğinin bu süreçte kendilerine güç verdiğini belirterek, gösterilen duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.