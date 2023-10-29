İleri iktisadın temelleri Cumhuriyetle atıldı

Hakan Sefa Çakır / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ahilik kültürü gibi tarihi 13’üncü yüzyıla dayanan tarihin ilk meslek odaları kültürüne sahip olsak da Osmanlı İmparatorluğu, 16 ve 17’nci yüzyıllarda ortaya çıkan modern ticaret ve sanayi odalarını tesis edemedi. Bu da o dönemlerde dünya ekonomisindeki geri kalmışlığımızın bir göstergesidir.

Osmanlı devletinin zayıflamasını da burada aramak gerekir. Büyük Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’nde dediği gibi: “Tarih milletlerin yükselme ve alçalma sebeplerini ararken birçok siyasi askeri içtimai sebepler bulmakta ve saymaktadır. Fakat bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla yükselişiyle alçalışıyla alâkası olan münasebetli olan milletin iktisadiyatıdır. Gerçekten Türk tarihi tetkik olunursa bütün yükseliş ve alçalış sebeplerinin bir iktisat meselesinden başka bir şey olmadığı anlaşılır.”

En köklü 5 oda arasındayız

Türkiye’de ilk olarak 1879’da Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuş, bunu 1882’de İstanbul, 1885’te İzmir’de kurulan ticaret odaları izlemiştir. 1886’da Antalya ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odalarıyla yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Yani Mersin, tarih anlamında Türkiye’nin en eski ve köklü ilk 5 ticaret ve sanayi odası arasındadır. Bu da Mersin iş dünyasının köklü vizyonunu göstermektedir. 1886 yılında kurulan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’le büyüdü. Türkiye ve Mersin yoklukların, yoksulluğun içinde Büyük Atatürk’ün sayesinde küllerinden doğdu. Ve Mersin bugün bir dünya kenti oldu ve dünya ekonomisine entegre oldu. 183 ülkeye ihracat yapan bir kent oldu. İhracatı 2023 yılı sonunda 8 milyarı bulacak olan, toplamda 20 milyar dolarlık bir dış ticaret ekonomisinin kenti oldu.

Mersin, Cumhuriyet değerleri ve modern ekonominin, Atatürk’ün tesis ettiği çağdaş ve bilime dayalı bir ekonominin izinde bugün tarımda, sanayide, lojistikte, dış ticarette ve turizmde sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gözde noktası haline geldi. Bu, bir Cumhuriyet mucizesidir. Gerçekten anlayalım ve değerini bilelim. Mersin iş dünyası atalarına olan bu sorumlulukla ve gelecek nesillere duyduğu borçla, Mersin’i ve ülkemizi Cumhuriyetin ikinci yüzyılına da en iyi şekilde hazırlayan bir camia olacaktır.İkinci yüzyılda da Ata’sının izinde olacaktır. Mersin, ülkesinin zenginliği olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Mersin Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli üyeleri başta olmak üzere, Mersin iş dünyasının ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu vatanı bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.