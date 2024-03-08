İlerleme sadece kadını değil toplumu da bağlar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN

Biliyoruz ki kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece kadınların sorumluluğu değil toplumun genelini ilgilendiren bir konudur. Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur.

Biz toplum olarak aileyi temele almış bir kültüre sahibiz. Ailenin temelini de kadın olarak kabul ederek, kadını tam merkeze almış ve toplum yapılanmasını onun üzerinden gerçekleştirmiş bir milletiz. Bugünün Türkiye’sinde kadınlarımız; eğitimden sağlığa, siyasetten sanata, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Kadın elinin değdiği alan arttıkça, ülkemiz ve dünyanın daha yaşanabilir bir hale geleceğine tüm kalbimle inanıyorum.