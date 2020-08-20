İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağını duyurduğu "müjde" için, "Birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı "müjde" için "Spekülasyonlara kulak asmayın." ifadesini kullandı.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." dedi.
Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söylemişti.
Erdoğan: Yerel Yönetimler Reformu'nu önümüzdeki yasama yılında gündeme getirmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz
Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020
Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın.
Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz.