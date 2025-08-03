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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'e tepki

İsrailli bakanın ve bazı fanatik grubun Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan tepki geldi. Duran, "Mescid-i Aksa’yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır; çirkin bir provokasyondur, Aksa’yı işgal girişimidir" dedi.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail'e tepki
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından İsrail'e tepkisini dile getirdi.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bazı İsrailli Bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum.

Mescid-i Aksa’yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır; çirkin bir provokasyondur, Aksa’yı işgal girişimidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.”

Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır.

Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

 

 

Kaynak: HABER MERKEZİ