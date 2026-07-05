İletişim Başkanı Duran açıkladı: NATO zirvesinde hangi konular konuşulacak?

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi sosyal medya hesabından 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dair açıklamada bulundu.

Duran, yaptığı açıklamada, zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini bildirdi.

Savunma yatırımları ve güvenlik riskleri ele alınacak

Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması yönünde alınan kararlar kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek. İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki çalışmaları da geniş kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

Liderlerin ayrıca Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Ukrayna ve güney kanadındaki gelişmeler gündemde

Zirvede Ukrayna'daki son durumun yanı sıra NATO'nun güneyinde son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alınacak başlıklar arasında yer alacak.

Duran'ın açıklamasına göre, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini ağırlayacak.

Kuzey Atlantik Konseyi liderler düzeyinde toplanacak

Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.