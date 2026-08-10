İletişim Başkanı Duran: “Terörsüz Türkiye” hedefi için önemli bir adım atıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen “Terörsüz Türkiye” çerçeve yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Duran'ın paylaşımı şöyle:

“Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 468 oyla kabul edilmesi, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir.

Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihî adımın; Türkiye’nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.

Teklifin hazırlanmasından komisyon çalışmalarına, müzakerelerden Genel Kurul sürecine kadar her aşamada emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ve sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum.

Aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.”