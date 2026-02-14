İletişim Başkanı Duran'dan arabuluculuk mesajı: Türkiye güvenilir bir aktör

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul’da uluslararası medya temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye’nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve küresel krizler karşısında Ankara’nın izlediği stratejiye dair mesajlar verdi.

"Çözüm odaklı dış politikamız var"

Türkiye’nin çatışma bölgelerinde üstlendiği role dikkat çeken Duran, "Türkiye’nin bugün çatışma ve kriz sahalarında aranan, güvenilir bir arabulucu aktör olarak öne çıkması tesadüfi bir durum değildir" ifadelerini kullandı. Bu konumun rastlantı olmadığını belirten Duran, "Aksine hem geçmiş tecrübelerimize hem de gelecek tahayyülümüze dayanan, çözüm odaklı ilkesel ve tutarlı bir dış politika yaklaşımının neticesidir" dedi.

Türkiye’nin kriz alanlarında diyalogdan yana tavır aldığını vurgulayan Duran, izlenen politikalar sayesinde ülkenin yalnızca yakından takip edilen değil, aynı zamanda takdir edilen ve görüşüne başvurulan bir aktör haline geldiğini ifade etti.

"İki tarafla da temas kurabilen ülkeyiz"

Bölgesel başlıklara da değinen Duran, Türkiye’nin Rusya–Ukrayna savaşında her iki tarafla temas sağlayabilen nadir ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Ülkemiz Rusya–Ukrayna savaşı sürecinde her iki tarafla da temas kurabilen nadir ülkelerden biri olarak Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır" dedi.

Filistin konusunun Türkiye açısından hayati önemde olduğunu belirten Duran, "Sizlerin de bildiği gibi Filistin meselesinin çözümü bizim için hayati bir önem taşıyor. Bizim için şu noktada en kritik mesele kuşkusuz Gazze’de insani yardımların ulaştırılmasının yanı sıra ivedilikle yeniden inşa çalışmalarının başlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Duran, Türkiye’nin komşu ülkeye yönelik desteğinin süreceğini belirterek, "Sınır komşumuz kardeş Suriye halkının barış, refah ve istikrara kavuşması için her türlü katkıyı vermeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.