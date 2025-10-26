İletişim Başkanı Duran'dan PKK'nın çekilmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekildiğine ilişkin yapılan açıklamanın ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Duran, PKK'nın bugünkü açıklamasının 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir aşama olduğunu belirterek, "Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir" dedi.

"Bölgemizdeki gelişmeler bize yeni sorumluluklar yüklemekte"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı ve cesur liderliği sayesinde sürecin sürdüğünü vurgulayan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gayemiz ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hâle getirmektir. Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve küresel ölçekte artan belirsizlikler, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni sorumluluklar yüklemektedir. “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” politikalarını kararlılıkla sürdürmek hem bu sorumlukları yerine getirmek hem de “güçlü Türkiye” idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir."