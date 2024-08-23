İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Şimşek tepkisi: Yalana devam ettiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında istifa ettiği yönünde ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Altun, Şimşek'in istifa ettiğine dair iddiaların daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlandığını anımsattı.

Altun, "Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler" diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları kaydetti: "Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler. Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"