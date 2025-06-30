İletişim Başkanlığı açıkladı: Son 3 günde 263 yangın meydana geldi

İletişim Başkanlığı'ndan Türkiye'de son 3 günde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bir açıklama geldi.

27-29 Haziran tarihlerinde toplam 263 yangının meydana geldiği açıklamada, bunlardan 259’unun kontrol altına alındığı, 4 orman yangınına yönelik çalışmaların ise aralıksız sürdüğü bildirildi.

Gelişmeler anlık olarak takip ediliyor

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İzmir-Menderes-Kuyucak, İzmir-Seferihisar-Doğanbey, Manisa-Akhisar-Doğankaya ve Hatay-Antakya-Üçgedik bölgelerinde yangın söndürme çalışmalarına devam edildiği kaydedildi:

"ÜLKEMİZ GENELİNDE SON 3 GÜNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN SON DURUM

Ülkemiz genelinde son 3 günde (Cuma, Cumartesi ve Pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259’u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Müdahalesine devam edilen yangınlar;

• İzmir-Menderes-Kuyucak

• İzmir-Seferihisar-Doğanbey

• Manisa-Akhisar-Doğankaya

• Hatay-Antakya-Üçgedik

İzmir’deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1.000’den fazla personelle müdahale edilmektedir.

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır."