İletişim Başkanlığı açıkladı: Son iki günde 111 yangın meydana geldi

İletişim Başkanlığı, son günlerde ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 27-28 Haziran 2025 tarihleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde: 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana geldiğini duyurdu.

Ayrıca, Sakarya / Bilecik, Manisa / Akhisar, Balıkesir / Havran, Gaziantep / Nurdağı ve Kahramanmaraş / Pazarcık'ta meydana gelen orman yangınlarına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

"Gelişmeler anlık olarak takip ediliyor"

Açıklamada ayrıca, 106 yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

ÜLKEMİZ GENELİNDE SON İKİ GÜNDE MEYDANA GELEN YANGINLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Meteorolojik açıdan yangın riski yüksek olan günlerden geçmekteyiz. Özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, bağıl nem oranının düşmesi ve rüzgârın kuvvetli esmesi nedeniyle yangınlara karşı kritik bir hassasiyet oluşmuştur.

Bu kapsamda, 27 Haziran 2025 Cuma ve 28 Haziran 2025 Cumartesi günleri itibarıyla son iki gün içerisinde ülke genelinde: 49 adet orman, 62 adet ziraat yangını olmak üzere toplam 111 yangın meydana gelmiştir.

Bu yangınların 106’sı hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.

Müdahalesine devam edilen yangınlar;

• Sakarya / Bilecik

• Manisa / Akhisar

• Balıkesir / Havran

• Gaziantep / Nurdağı

• Kahramanmaraş / Pazarcık

Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup, riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir.

Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, rezerv güçlerle beraber toplam;

• 27 uçak

• 105 helikopter

• 14 İHA

• 6.000’e yakın arazöz ve iş makinası

• 4.796 yangın havuzu ve göleti

• 776 gözetleme kulesi

• 25 bin orman kahramanı

• 131 bin gönüllü ile yangınlara karşı teyakkuz halindedir.