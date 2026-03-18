İletişim Başkanlığı: İsrail’e lojistik iddiaları dezenformasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 17 Mart 2026 tarihli ve 33199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve askerî patlayıcı maddelerin Türkiye üzerinden transit geçişinin serbest bırakılmadığı vurgulandı. Söz konusu işlemlerin, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek uygunluk yazısına bağlandığı ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda izne ve denetime tabi tutulduğu ifade edildi.

Amaç, uygulamadaki belirsizliği gidermek

Düzenlemenin, transit geçiş ve transit ticaret kapsamında yeniden ihracatta yetkili kurum konusunda uygulamada yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve gümrük sahalarında araçların uzun süre beklemesini önlemek amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

İletişim Başkanlığı, söz konusu kararın bölgede yaşanan güncel gelişmelerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını da belirterek, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi çağrısında bulundu.