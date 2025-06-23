İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: İran'ı bombalayan ABD uçakları Türk hava sahasını mı kullandı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren ABD bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığına dair çeşitli mecralarda yayılan iddiaların tamamen asılsız ve dezenformasyon ürünü olduğunu bildirdi.
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Yapılan açıklamada, Türk hava sahasının kesinlikle kullanılmadığı vurgulanarak: ''İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştiren ABD bombardıman uçaklarının Türk hava sahasını kullandığına dair çeşitli mecralarda dile getirilen iddialar dezenformasyon ürünüdür.'' ifadeleri kullanıldı.
İşte İletişim Başkanlığı'ndan yapılan o açıklama: