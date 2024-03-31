İletişim Başkanlığı'ndan 'seyyar seçmen' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor” iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 67'nci maddesinde “Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.” dendiği dile getirildi.

'Askerlerin okullara ulaşımı toplu olarak yapıldı'

Polis ve jandarma personeli gibi rütbeli askerlerin de oy kullanabildiği aktarılan açıklamada, "Seçimde bazı bölgelerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanması manipüle edilmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yer alan askeri birliklerde görevli güvenlik personellerinin oy kullanacakları okullara ulaşımları, herhangi bir güvenlik zafiyeti yaşanmaması adına toplu bir şekilde sağlanmaktadır. Bahse konu güvenlik personelleri, sadece seçmen kayıtlarının olduğu seçim bölgelerinde oy kullanmaktadır. İddia edilenin aksine bölgelerde mükerrer oy kullanma, ihlal veya seçim güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Seçim güvenliğine ilişkin, sosyal medyada paylaşılan provokatif iddialara itibar etmeyiniz."