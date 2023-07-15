İletişim Başkanlığı'ndan 'Üniversite harçları geri geldi' haberlerine yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üniversitede harç ödemelerinin geri getirildiğine dair haberleri yalanladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan cumhurbaşkanı kararı, bugün Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Karar, bazı haber sitelerinde, 2012'de kaldırılan üniversite harçlarının yeniden uygulamaya konduğu şeklinde haberleştirilmişti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, haberler üzerine Twitter hesabından yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. İkinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir" dendi.